На Кубани подростки избили участника спецоперации

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Подростки избили участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СК по региону.
«Вечером 13 мая 2024 года между несовершеннолетними, находившимися в одном из парков станицы Челбасской Каневского района, и участником специальной военной операции возник конфликт, в ходе которого подростки нанесли мужчине удары руками и ногами по туловищу и голове», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в ближайшее время фигурантов доставят к следователю, добавляют в ведомстве.