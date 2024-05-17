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На Кубани подростки избили участника спецоперации

СК: в станичном парке на Кубани подростки избили участника спецоперации.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Подростки избили участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СК по региону.

«Вечером 13 мая 2024 года между несовершеннолетними, находившимися в одном из парков станицы Челбасской Каневского района, и участником специальной военной операции возник конфликт, в ходе которого подростки нанесли мужчине удары руками и ногами по туловищу и голове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в ближайшее время фигурантов доставят к следователю, добавляют в ведомстве.

СК