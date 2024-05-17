У Комсомольска-на-Амуре ищут выпавшего из лодки в реку мужчину

В реке Амур неподалеку от Комсомольска-на-Амуре днём 16 мая опрокинулась моторная лодка, в результате чего трое мужчин, находившиеся на борту маломерного судна, выпали за борт. Двум удалось спасти, о судьбе третьего человека пока ничего неизвестно, на месте работает следственно-оперативная группа следственного управления СК на транспорте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».