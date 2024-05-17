У Комсомольска-на-Амуре ищут выпавшего из лодки в реку мужчину

В реке Амур неподалеку от Комсомольска-на-Амуре днём 16 мая опрокинулась моторная лодка, в результате чего трое мужчин, находившиеся на борту маломерного судна, выпали за борт. Двум удалось спасти, о судьбе третьего человека пока ничего неизвестно, на месте работает следственно-оперативная группа следственного управления СК на транспорте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Авария произошла с маломерным судном Амур-М. В результате резкого маневра судоводитель и пассажиры выпали в воду. 31-летний мужчина, управлявший судном, не найден, двое других граждан самостоятельно выбрались на берег, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Проводятся поисково-спасательные мероприятия.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролирует Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура.