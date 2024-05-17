В НСО разыскивают мотоциклиста, сбившего пешехода на переходе

В Новосибирской области мотоциклист сбил пешехода на зебре и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
В четверг, 16 мая, около 18:00 водитель мотоцикла, личность которого не установлена, ехал по Красному проспекту в Черепанове в сторону улицы Советской. Возле дома № 24 он сбил пешехода на переходе. После чего уехал с места аварии. В результате ДТП 21-летний мужчина получил перелом голени.
«Если вы стали очевидцем происшествия или знаете о местонахождении водителя, просьба сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Черепановскому району: (383) 232−81−61, (383) 232−46−65», — говорится в сообщении МВД.
Напомним, Subaru Legacy сбила мать и дочь на пешеходном переходе в Новосибирске.