В НСО разыскивают мотоциклиста, сбившего пешехода на переходе

В четверг, 16 мая, около 18:00 водитель мотоцикла, личность которого не установлена, ехал по Красному проспекту в Черепанове в сторону улицы Советской. Возле дома № 24 он сбил пешехода на переходе. После чего уехал с места аварии. В результате ДТП 21-летний мужчина получил перелом голени.