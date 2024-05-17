Тело пропавшей девушки нашли в Семее

«По заявлению жителя города Семей о безвестном исчезновении детей, 16 и 18 лет, на поиски пропавших был поднят семейский гарнизон полиции. Поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Нацгвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан».