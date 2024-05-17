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Тело пропавшей девушки нашли в Семее

Тело 18-летней девушки обнаружили в воде около профилактория «Строитель» в Семее, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Источник: EL.kz

Напомним, двое подростков пропали без вести 7 апреля текущего года.

«По заявлению жителя города Семей о безвестном исчезновении детей, 16 и 18 лет, на поиски пропавших был поднят семейский гарнизон полиции. Поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Нацгвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан».

говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Поиски несовершеннолетнего мальчика продолжаются.

— Приношу свои искренние соболезнования родным и близким.

сказал начальник ДП области Абай Бекторе Султан.