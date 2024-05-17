Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь

«Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет», — написал он.
Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.