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Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет», — написал он.

Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.