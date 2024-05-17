В Новороссийске отразили атаку более десяти беспилотников

Атаку дронов ночью в ночь на 17 мая отразили в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев назвал ее массированной, по его словам, были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. По данным чиновника, пострадавших в результате атаки нет.