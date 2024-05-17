МО РФ сообщило о поражении «Градами» десантников опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результатом боевой работы становится уничтожение опорных пунктов и боевой техники украинских националистов», — говорится в сообщении.