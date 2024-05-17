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МО РФ сообщило о поражении «Градами» десантников опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ивановских десантников уничтожили до отделения пехоты Вооруженных сил Украины в оборудованных пунктах в заброшенных строениях населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результатом боевой работы становится уничтожение опорных пунктов и боевой техники украинских националистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристами было уничтожено до отделения пехоты противника в оборудованных пунктах в заброшенных строениях.