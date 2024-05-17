МО РФ сообщило о поражении скопления бронетехники ВСУ

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” группировки войск “Запад” нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в ведомстве.
Как рассказал начальник расчета «Искандер» с позывным Медведь, за время спецоперации комплекс зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, так как он довольно прост в эксплуатации и очень эффективен.
«Последняя пораженная цель — это скопление иностранной техники. Слаженности мы добились путем большого количества тренировок. Также не раз выполняли боевые задачи. Каждый из расчета может заменить [друг друга]. При постановке задачи до пуска проходит менее пяти минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию и выезжаем на техническую», — сказал он.