Появились подробности убийства в ЗАГСе Саянска

Напомним, трагедия произошла 16 мая. 25-летний мужчина и его 21-летняя супруга пришли подавать заявление о разводе. Но вместо этого молодой человек достал нож и несколько раз ударил свою супругу. От полученных ран она умерла до приезда скорой.