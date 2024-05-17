Появились подробности убийства в ЗАГСе Саянска

Напомним, трагедия произошла 16 мая. 25-летний мужчина и его 21-летняя супруга пришли подавать заявление о разводе. Но вместо этого молодой человек достал нож и несколько раз ударил свою супругу. От полученных ран она умерла до приезда скорой.
Как стало известно порталу IrkutskMedia, в ЗАГСе в этот момент находилась 11-месячная дочка погибшей. Сейчас ребенок находится у родственников. Сотрудникам органов опеки предстоит решить ее дальнейшую судьбу.
«Выяснилось, что пара поженилась в апреле этого года. Мужчина уже был ранее судим за кражу», — пишет IrkutskMedia.