Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал свое орудие и переместился в укрытие. Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 10 километров, скорость прицельной стрельбы при этом достигала восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь им помогали расчеты беспилотной авиации ВС РФ.