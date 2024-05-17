Остин
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 17 мая — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Черноморского флота РФ уничтожили замаскированные укрепленные позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск “Днепр” нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов противника на правом берегу Днепра Херсонской области», — сообщили в военном ведомстве.

Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал свое орудие и переместился в укрытие. Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 10 километров, скорость прицельной стрельбы при этом достигала восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь им помогали расчеты беспилотной авиации ВС РФ.

Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также плавсредств противника на правом берегу Днепра.