Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра

«Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск “Днепр” нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов противника на правом берегу Днепра Херсонской области», — сообщили в военном ведомстве.
Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал свое орудие и переместился в укрытие. Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 10 километров, скорость прицельной стрельбы при этом достигала восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь им помогали расчеты беспилотной авиации ВС РФ.
Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также плавсредств противника на правом берегу Днепра.