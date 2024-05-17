Магнитогорец ограбил ювелирный магазин на 800 тысяч рублей

Выйти на след преступника, унесшего с собой украшения на более чем 800 тысяч рублей, удалось благодаря показаниям свидетелей ограбления. В результате правоохранители 37-летнего налетчика задержали. Мужчина оказался ранее судим и без постоянного места работы. Все похищенное у него изъяли.