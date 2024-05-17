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Магнитогорец ограбил ювелирный магазин на 800 тысяч рублей

Мужчина пришел в салон, разбил там витрину и, схватив украшения, сбежал.

Источник: МК.RU Челябинск

Мужчина пришел в салон, разбил там витрину и, схватив украшения, сбежал.

В отдел полиции «Правобережный» обратилась сотрудница ограбленного салона. Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, ворвавшийся в магазин мужчина применил к женщине насилие, когда та пыталась помешать ему уйти.

В ювелирный салон выехали сотрудники полиции. Также в поиске и задержании грабителя им помогали представители частной охранной организации.

Выйти на след преступника, унесшего с собой украшения на более чем 800 тысяч рублей, удалось благодаря показаниям свидетелей ограбления. В результате правоохранители 37-летнего налетчика задержали. Мужчина оказался ранее судим и без постоянного места работы. Все похищенное у него изъяли.

Магнитогорец в настоящее время находится под стражей. На него возбудили уголовное дело.