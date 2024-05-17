Пусть родители узнают своих «героев»: поступок школьников возмутил приморцев

Во Владивостоке группа школьников на Тихой решила разнести оставленный без присмотра автомобиль. Их поступок попал на видео.
По словам очевидцев, случилось все в районе дома на Космонавтов, 13. На кадрах ролика, который появился в социальных сетях, один из мальчишек запрыгивает на крышу машины, а затем бьет ногой по лобовому стеклу, пока на это все смотрят его друзья.
Кому принадлежит автомобиль и почему он остался без присмотра, пока неизвестно. Местные жители говорят, что эти школьники уже не первый год ломают чужие автомобили, за которыми никто не следит.
В социальных сетях поступок мальчиков вызвал волну гнев и негодования:
«Оштрафовать родителей на сумму стоимости авто, а школьников отправить на принудительные работы»;
«Зачем их лица замазывать? Пусть родители знают, на что способны их дети».
Возмутил приморцев и очевидец, который снимал все на камеру, но никак не остановил школьников.