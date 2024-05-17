Пусть родители узнают своих «героев»: поступок школьников возмутил приморцев

По словам очевидцев, случилось все в районе дома на Космонавтов, 13. На кадрах ролика, который появился в социальных сетях, один из мальчишек запрыгивает на крышу машины, а затем бьет ногой по лобовому стеклу, пока на это все смотрят его друзья.