В Канске трех человек отдали под суд за взрыв газа с 11 пострадавшими

Сотрудники ведомства выяснили, что вечером 4 августа в одной из пятиэтажек Канска слесарь, не имеющий официального допуска, монтировал газопровод в квартирах и допустил ряд ошибок. И. о. мастера отсутствовал на месте, замначальника службы не контролировал работу. В результате произошел взрыв.