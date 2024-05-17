В Канске трех человек отдали под суд за взрыв газа с 11 пострадавшими

Фигурантами дел стали трое работников филиала предприятия «Красноярсккрайгаз». Двое из них обвиняются в нарушении правил газоопасных работ, одному инкриминируют халатность, повлекшую причинение вреда здоровью людей, сообщили в краевом главке Следственного комитета РФ.
Сотрудники ведомства выяснили, что вечером 4 августа в одной из пятиэтажек Канска слесарь, не имеющий официального допуска, монтировал газопровод в квартирах и допустил ряд ошибок. И. о. мастера отсутствовал на месте, замначальника службы не контролировал работу. В результате произошел взрыв.
«11 жильцам дома причинен вред здоровью; имущественный ущерб превысил 13,5 миллиона рублей, повреждено, имущество в 17 квартирах», — уточнили в СК.
Уголовные дела переданы в прокурору для утверждения обвинения. В ближайшее время материалы поступят в суд.