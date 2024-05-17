Камбоджа выдала России обвиняемого в хищении 19 млн рублей

«По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных Министерством культуры Российской Федерации. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря», — цитирует ее слова «МВД. Медиа».