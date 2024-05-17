Камбоджа выдала России обвиняемого в хищении 19 млн рублей

«По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных Министерством культуры Российской Федерации. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря», — цитирует ее слова «МВД. Медиа».
Следствие считает, что участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Минкульт.
В международный розыск Волков был объявлен в январе 2020 года.
«В результате взаимодействия по каналам Интерпола от камбоджийских партнеров были получены сведения о задержании разыскиваемого. Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву», — говорится в сообщении.
Уголовное дело по факту мошенничества, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (п. 4 статьи 159 УК РФ), было возбуждено в феврале 2018 года.
8 мая Генеральная прокуратура России сообщила, что Черногория по российскому запросу экстрадирует гражданку РФ Ольгу Абрамову, которая подозревается в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам. По данным следствия, Абрамова действовала в составе организованной группы, которую создали для кражи денег, принадлежащих коммерческому предприятию.