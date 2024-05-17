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Жителя Нижнего Тагила задавил собственный грузовик

В Нижнем Тагиле грузовик тронулся, пока его хозяин менял масляные фильтры.

Источник: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле мужчина скончался во время ремонта грузовика Volvo F12. Инцидент произошел 16 мая около 17:30 в гаражном боксе на улице Трикотажников.

Предварительно установлено, что мужчина менял масляные фильтры на грузовике с полуприцепом, и в этот момент транспорт начал двигаться, в следствие чего произошел несчастный случай. В момент запуска двигателя погибший не обеспечил неподвижность автомобиля.

— В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады медиков, — передает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. — На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы проведены осмотр места происшествия, опрошены очевидцы.

Окончательную причину происшествия предстоит установить. В Госавтоинспекции напоминают о необходимости обеспечивать безопасность во время проведения ремонтных работ и регулярно проверять исправность стояночной и тормозной системы.

ГИБДД