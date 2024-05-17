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В Москве задержали зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина

БАРНАУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина задержали в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя регионального правительства Денис Губин, в данный момент в правительство края официальной информации о задержании Кибардина не поступало. Он добавил, что, по его информации, от должности Кибардин не отстранен.

Кибардин был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он организует деятельность исполнительных органов региона в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, государственной охраны объектов культурного наследия на территории Алтайского края, контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, регионального государственного строительного надзора.