В Москве задержали зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина

«Задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — сообщил собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС заместитель председателя регионального правительства Денис Губин, в данный момент в правительство края официальной информации о задержании Кибардина не поступало. Он добавил, что, по его информации, от должности Кибардин не отстранен.
Кибардин был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он организует деятельность исполнительных органов региона в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, государственной охраны объектов культурного наследия на территории Алтайского края, контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, регионального государственного строительного надзора.