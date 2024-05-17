В Хабаровском крае задержали водителя с наркотиками

На одной из улиц Комсомольска-на-Амуре полицейские остановили 35-летнего мужчину и обратили внимание на его странное поведение. В ходе диалога водитель признался, что у него при себе есть запрещенное вещество. При личном досмотре у задержанного в кармане куртки была обнаружена коробочка с метилэфедроном массой 0,34 грамма.