В Хабаровском крае задержали водителя с наркотиками

В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя иномарки, у которого при проверке документов были изъяты наркотики, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
На одной из улиц Комсомольска-на-Амуре полицейские остановили 35-летнего мужчину и обратили внимание на его странное поведение. В ходе диалога водитель признался, что у него при себе есть запрещенное вещество. При личном досмотре у задержанного в кармане куртки была обнаружена коробочка с метилэфедроном массой 0,34 грамма.
Мужчина пояснил, что приобрел наркотики через мессенджер и хранил их для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Также в отношении фигуранта составлен протокол по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств без назначения врача.