Житель Башкирии до смерти избил отца.

Как сообщает пресс-служба городского суда, 23 октября прошлого года между родственниками вспыхнул конфликт. Причиной ссоры стало избиение отцом матери. Молодой человек в какой-то момент стал избивать папу. Он нанес множество ударов по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.