Житель Башкирии до смерти избил отца.

В Ишимбае суд вынес приговор 21-летнему парню, который до смерти избил своего отца.
Как сообщает пресс-служба городского суда, 23 октября прошлого года между родственниками вспыхнул конфликт. Причиной ссоры стало избиение отцом матери. Молодой человек в какой-то момент стал избивать папу. Он нанес множество ударов по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.
По итогам проведенного разбирательства, суд признал горожанина виновным и назначил наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.