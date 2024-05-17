Беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе

Прошедшей ночью дроны также атаковали Новороссийск. По данным краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, силами ПВО было подавлено свыше десятка беспилотников. В городе после этого «возникли локальные возгорания». На фоне атаки мэр города Андрей Кравченко призвал жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.