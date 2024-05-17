Во Владивостоке огнеборцы потушили полыхающий дом

Во Владивостоке пожарные МЧС ликвидировали возгорание частного дома, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Отмечается, что сегодня, 17 мая, в 9.40 огнеборцы получили сообщение о пожаре в частном доме на улице 2-я Проходная. В течение 9 минут спасатели МЧС России прибыли на место происшествия.
На момент прибытия пожарных одна из квартир горела изнутри, кроме того пламенем была объята веранда, шел густой черный дым..
«Огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали возгорание на площади около 50 кв.м. и не допустили перехода огня на соседнюю квартиру», — сообщили в пресс-службе.
Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Напомним, в селе Нижние Лужки Чугуевского округа минувшей ночью произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека. Причиной возгорания стала незатушенная сигарета.