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Свертки в яркой изоленте: патрульные задержали закладчиков наркотиков в Хабаровске

Патрульные Хабаровска изъяли более 20 граммов наркотиков у закладчиков.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники дорожно-патрульной службы и полиции задержали двух мужчин, у которых были найдены наркотики. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания до избрания им судом меры пресечения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Один из мужчин скрывал что-то в кустах. При проверке обнаружилось, что у него в кармане находился пакетик с марихуаной. В результате дальнейших проверок, полицейские изъяли свертки с растительной массой общим весом 4,7 грамма.

— 20-летний безработный мужчина признался, что занимается распространением наркотиков посредством закладок и получает денежное вознаграждение от неизвестных лиц через интернет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

В другом случае, в Краснофлотском районе, полицейские задержали 18-летнего мужчину, у которого было найдено 30 свертков, обернутых в яркую изоленту, с синтетическим наркотиком метилэфедроном общим весом 16,4 грамма.