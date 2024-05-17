Свертки в яркой изоленте: патрульные задержали закладчиков наркотиков в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники дорожно-патрульной службы и полиции задержали двух мужчин, у которых были найдены наркотики. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания до избрания им судом меры пресечения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Один из мужчин скрывал что-то в кустах. При проверке обнаружилось, что у него в кармане находился пакетик с марихуаной. В результате дальнейших проверок, полицейские изъяли свертки с растительной массой общим весом 4,7 грамма.
— 20-летний безработный мужчина признался, что занимается распространением наркотиков посредством закладок и получает денежное вознаграждение от неизвестных лиц через интернет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
В другом случае, в Краснофлотском районе, полицейские задержали 18-летнего мужчину, у которого было найдено 30 свертков, обернутых в яркую изоленту, с синтетическим наркотиком метилэфедроном общим весом 16,4 грамма.