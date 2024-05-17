В Омской области госпитализировали главу затопленного района

В пятницу, 17 мая 2024 года, глава Усть-Ишимского района Александр Седельников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о причинах своего отсутствия в райцентре во время затопления.
Руководитель района заявил, что был госпитализирован неделю назад, и все еще находится на больничном. Обязанности главы Усть-Ишима исполняет Владимир Лютенко.
"К большому сожалению, неделю назад по настоянию медиков был экстренно госпитализирован, и все еще нахожусь на больничном. Несмотря на это, на месте работают мои заместители, которые полностью владеют ситуацией.
Обязанности исполняет Владимир Владимирович Лютенко. Нашему району помогают представители Правительства Омской области, профильных министерств и областных организаций, сотрудники МЧС России", — заявил Александр Седельников.
«Верю, что мы это преодолеем. Самое главное на сейчас — это безопасность и здоровье наших жителей», — сообщил Александр Седельников.
Напомним, что по данным региональных властей, ситуация с паводком на севере области остается сложной, но контролируемой. Уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишиме составляет 944 см (+1 см за ночь), уровень реки Ишим в районе села Орехово упал на 13 см и составляет сейчас 1576 см.
В МЧС России в четверг, 16 мая 2024 года, заявляли, что в селе Усть-Ишим остаются подтопленными 210 жилых домов, более 370 приусадебных участков. Эвакуировано более 2 000 человек.