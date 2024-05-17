Житель Новосибирска ударил пассажира ножом из-за стычки на остановке

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, которого подозревают в ранении ножом 47-летнего мужчины на остановке «Вокзал-Главный». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.
По данным ведомства, 7 мая между двумя мужчинами возник конфликт на остановке в Октябрьском районе. После они зашли в один автобус. 47-летний пассажир вышел на остановке «Вокзал-Главный», 27-летний оппонент вышел за ним и ударил ножом в бок, после чего скрылся.
Потерпевшего доставили в больницу. Медики передали информацию о нем в полицию. С помощью камер видеонаблюдения и системы «FindFace» подозреваемого нашли. Его задержали на станции метро «Золотая Нива». Им оказался ранее не судимый 27-летний житель Октябрьского района. Сейчас он находится под стражей.
Напомним, напавшую на одноклассницу в НСО девочку отправили на экспертизу в Москву.