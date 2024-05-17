Житель Новосибирска ударил пассажира ножом из-за стычки на остановке

По данным ведомства, 7 мая между двумя мужчинами возник конфликт на остановке в Октябрьском районе. После они зашли в один автобус. 47-летний пассажир вышел на остановке «Вокзал-Главный», 27-летний оппонент вышел за ним и ударил ножом в бок, после чего скрылся.