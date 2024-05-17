В Екатеринбурге суд огласил первый приговор по «Тюменскому делу»

В Екатеринбурге 16 мая Центральный окружной военный суд огласил первый приговор по «Тюменскому делу». Суд признал виновным Кирилла Брика по нескольким тяжелым статьям. Информация опубликована на сайте суда.
Молодой человек признан виновным в незаконных хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой (часть четвертая статьи 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывных устройств организованной группой (часть третья статьи 223.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4 УК РФ).
Также Кирилл признан виновным по части первой статьи 30, части второй пунктов «а», «б» и «в» статьи 205 УК РФ. Речь идет о покушении на совершение взрыва в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Предполагается, что действие могло повлечь причинение смерти, значительного имущественного ущерба и других тяжких последствий. Суд счел, что преступление не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от подсудимого.
Напомним, вечером 30 августа 2022 года силовики задержали двух молодых людей в районе тюменской ТЭЦ-2, одним из которых был Кирилл Брик. При себе у парней были обнаружены взрывчатое вещество массой более 300 граммов и два детонатора. В 2024 году материалы по делу Кирилла передали в суд. Всего по «Тюменскому делу» было задержано шесть человек 1994−1999 годов рождения. Задержания прошли в Сургуте, Екатеринбурге и Тюмени.