В Екатеринбурге суд огласил первый приговор по «Тюменскому делу»

Напомним, вечером 30 августа 2022 года силовики задержали двух молодых людей в районе тюменской ТЭЦ-2, одним из которых был Кирилл Брик. При себе у парней были обнаружены взрывчатое вещество массой более 300 граммов и два детонатора. В 2024 году материалы по делу Кирилла передали в суд. Всего по «Тюменскому делу» было задержано шесть человек 1994−1999 годов рождения. Задержания прошли в Сургуте, Екатеринбурге и Тюмени.