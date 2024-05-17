Мошенник-романтик, притворяясь больным, выманил полмиллиона у хабаровчанки

Когда злоумышленник понял, что собеседница полностью ему доверяет, он стал выпрашивать у неё деньги. Средства были якобы нужны на проведение срочной операции на позвоночнике. Во второй половине апреля хабаровчанка оформила кредит на 550 тысяч рублей и перевела своему возлюбленному эту же сумму.