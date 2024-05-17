Мошенник-романтик, притворяясь больным, выманил полмиллиона у хабаровчанки

Жительница Хабаровска стала жертвой «романтического мошенника», который втёрся к ней в доверие и выманил деньги якобы на своё неотложное лечение. Ущерб превысил полмиллиона рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
47-летняя потерпевшая проживает в Индустриальном районе, где работает продавцом в супермаркете. В интернете она познакомилась с мужчиной, с которым на протяжении длительного времени вела романтическую переписку. В реальной жизни при этом пара ни разу не встречалась.
Когда злоумышленник понял, что собеседница полностью ему доверяет, он стал выпрашивать у неё деньги. Средства были якобы нужны на проведение срочной операции на позвоночнике. Во второй половине апреля хабаровчанка оформила кредит на 550 тысяч рублей и перевела своему возлюбленному эту же сумму.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в крупном размере. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет”, — прокомментировал заместитель начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.