Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара

По ее словам, свояки Кузнецова живут в этом доме больше 20 лет, и все это время женщина здесь работает. Собеседница агентства добавила, что Инна с мужем находится сейчас за границей, но продолжает общение с сестрой. Домработница также рассказала, что у свояков Кузнецова в городе есть еще и квартира.