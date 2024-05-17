Семье кадровика Минобороны принадлежит коттедж в элитном районе Краснодара

По версии следствия, Кузнецов в 2021—2023 годах на посту начальника восьмого управления Генштаба ВС России получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу». Генерал отправлен в СИЗО. Накануне пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила об аресте Левы Мартиросяна, который был знаком с Кузнецовым по службе и который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.
Говоря о коттедже, домработница сказала: «Здесь все нормально, здесь все прекрасно».
«Он (Юрий Кузнецов — Прим. ред.) приезжал давно уже, они на машине приезжали в ноябре или октябре (2023 года — Прим. ред.)… Инна (сестра жены Кузнецова — Прим. ред.) скоро будет, в июне», — рассказала женщина.
По ее словам, свояки Кузнецова живут в этом доме больше 20 лет, и все это время женщина здесь работает. Собеседница агентства добавила, что Инна с мужем находится сейчас за границей, но продолжает общение с сестрой. Домработница также рассказала, что у свояков Кузнецова в городе есть еще и квартира.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснила, что фигуранту дела о даче взятки Мартиросяну принадлежат в Краснодаре два отеля, столовая и продуктовый магазин, которые имеют общее название «Рай».