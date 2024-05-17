Что будет с матерью, которая отнесла сына на помойку

В Новосибирске начинается суд над 22-летней матерью, которая в мороз выбросила на помойку своего новорожденного сына. Младенца, который был завернут в полиэтиленовый пакет, обнаружил местный житель. Теперь горе-матери грозит срок за покушение на убийство. Подробности жуткой истории — в материале nsk.aif.ru.
«Подумал, что это котенок»
Страшную находку обнаружили днем 16 февраля 2024 года во дворах на улице 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска. Местный житель Иван Журавлев нашел в мусорном контейнере новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Младенца оставили там умирать в 30-градусный мороз.
К счастью, малыш оказался живой. Как рассказал мужчина, он вышел выкинуть мусор и проверить колеса у автомобиля, когда услышал странные звуки, доносившиеся из мусорного контейнера.
«Я сначала подумал, что это котенок, а оказался ребенок», — рассказал Иван. Он также добавил, что у новорожденного была неаккуратно срезана пуповина, также ребенок был весь в крови.
Новосибирец сразу позвонил своим друзьям, которые работают в МАСС, а они уже передали всю информацию в правоохранительные органы и медикам. Пока Иван ждал службы, обернул младенца своей курткой и отнес в подъезд к батарее.
«Я занес мальчика в подъезд, вместе с соседями и завернули его куртками и положили к батареям. Через семь минут приехали полицейские, а потом скорая», — отметил мужчина.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, новорожденный ребенок был госпитализирован в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также в министерстве здравоохранения региона сообщали, что младенец находился на морозе около часа.
Скрывала беременность
Горе-матерью оказалась 22-летняя Светлана Баштакова, которая снимала квартиру на улице Омской, 89а в Железнодорожном районе. Полиция менее чем за сутки смогла найти девушку, о ее задержании следователи сообщили 17 февраля.
Кроме того, в сети появилось видео, в котором молодая мать не спеша идет по дворовой территории и несет полиэтиленовый пакет, чтобы выбросить его в контейнер. В этом пакете окажется новорожденный ребенок.
По данным следствия, девушка жила одна и родила доношенного ребенка в ночь с 15 на 16 февраля. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области рассказали, что Светлана опасалась осуждения со стороны родственников, поэтому не рассказала им о беременности.
При этом соседи также ни разу не видели девушку беременной. По их словам, роды никто из жителей дома не слышал, а о произошедшем они узнали через СМИ.
Знакомые Светланы рассказывали, что она перебралась в Новосибирск ради заработка, но никому не называла точное место работы. Говорила, что работает администратором.
Дело передали в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней Светланы Баштаковой. Девушку обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».
"Не желая исполнять свои родительские обязанности, обвиняемая завернула ребенка в простынь, поместила его в полиэтиленовый пакет и отнесла в мусорный бак во дворе соседнего дома. Температура воздуха на улице при этом была не выше −26 градусов.
Ребенок находился в мусорном баке не менее 30 минут, после чего был обнаружен мужчиной, выбрасывающим мусор и доставлен в медицинское учреждение вследствие чего обвиняемая по независящим от нее обстоятельствам не смогла довести свой умысел на убийство до конца", — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный суд города Новосибирска.
Где сейчас находится ребенок?
После случившегося в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко сообщили, что 22-летнюю мать ребенка лишили родительских прав. Преимущественным правом на опекунство обладают близкие родственники, в том числе бабушки и дедушки.
Местные СМИ сообщали, что около 300 семей выразили желание усыновить младенца, выкинутого в мусорный контейнер. Также забрать в семью малыша изъявила желание и его родная бабушка.
«Мама Светы, его родная бабушка, готова забрать и воспитать внука. Она сожалеет о таком чудовищном поступке дочери, но считает, что шанс исправить ее ошибку у нее есть», — рассказывала ранее подруга девушки.
В настоящее время ребенок находится под опекой бабушки, заявили в региональной прокуратуре.