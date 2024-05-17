Что будет с матерью, которая отнесла сына на помойку

Ребенок находился в мусорном баке не менее 30 минут, после чего был обнаружен мужчиной, выбрасывающим мусор и доставлен в медицинское учреждение вследствие чего обвиняемая по независящим от нее обстоятельствам не смогла довести свой умысел на убийство до конца", — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.