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Что будет с матерью, которая отнесла сына на помойку

В Новосибирске будут судить 22-летнюю Светлану Баштакову, которая в феврале 2024 года выкинула новорожденного ребенка в мусорку.

Источник: AP 2023

В Новосибирске начинается суд над 22-летней матерью, которая в мороз выбросила на помойку своего новорожденного сына. Младенца, который был завернут в полиэтиленовый пакет, обнаружил местный житель. Теперь горе-матери грозит срок за покушение на убийство. Подробности жуткой истории — в материале nsk.aif.ru.

«Подумал, что это котенок»

Страшную находку обнаружили днем 16 февраля 2024 года во дворах на улице 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска. Местный житель Иван Журавлев нашел в мусорном контейнере новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Младенца оставили там умирать в 30-градусный мороз.

К счастью, малыш оказался живой. Как рассказал мужчина, он вышел выкинуть мусор и проверить колеса у автомобиля, когда услышал странные звуки, доносившиеся из мусорного контейнера.

«Я сначала подумал, что это котенок, а оказался ребенок», — рассказал Иван. Он также добавил, что у новорожденного была неаккуратно срезана пуповина, также ребенок был весь в крови.

Новосибирец сразу позвонил своим друзьям, которые работают в МАСС, а они уже передали всю информацию в правоохранительные органы и медикам. Пока Иван ждал службы, обернул младенца своей курткой и отнес в подъезд к батарее.

«Я занес мальчика в подъезд, вместе с соседями и завернули его куртками и положили к батареям. Через семь минут приехали полицейские, а потом скорая», — отметил мужчина.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, новорожденный ребенок был госпитализирован в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также в министерстве здравоохранения региона сообщали, что младенец находился на морозе около часа.

Скрывала беременность

Горе-матерью оказалась 22-летняя Светлана Баштакова, которая снимала квартиру на улице Омской, 89а в Железнодорожном районе. Полиция менее чем за сутки смогла найти девушку, о ее задержании следователи сообщили 17 февраля.

Кроме того, в сети появилось видео, в котором молодая мать не спеша идет по дворовой территории и несет полиэтиленовый пакет, чтобы выбросить его в контейнер. В этом пакете окажется новорожденный ребенок.

По данным следствия, девушка жила одна и родила доношенного ребенка в ночь с 15 на 16 февраля. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области рассказали, что Светлана опасалась осуждения со стороны родственников, поэтому не рассказала им о беременности.

При этом соседи также ни разу не видели девушку беременной. По их словам, роды никто из жителей дома не слышал, а о произошедшем они узнали через СМИ.

Знакомые Светланы рассказывали, что она перебралась в Новосибирск ради заработка, но никому не называла точное место работы. Говорила, что работает администратором.

Дело передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней Светланы Баштаковой. Девушку обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

"Не желая исполнять свои родительские обязанности, обвиняемая завернула ребенка в простынь, поместила его в полиэтиленовый пакет и отнесла в мусорный бак во дворе соседнего дома. Температура воздуха на улице при этом была не выше −26 градусов.

Ребенок находился в мусорном баке не менее 30 минут, после чего был обнаружен мужчиной, выбрасывающим мусор и доставлен в медицинское учреждение вследствие чего обвиняемая по независящим от нее обстоятельствам не смогла довести свой умысел на убийство до конца", — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный суд города Новосибирска.

Где сейчас находится ребенок?

После случившегося в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко сообщили, что 22-летнюю мать ребенка лишили родительских прав. Преимущественным правом на опекунство обладают близкие родственники, в том числе бабушки и дедушки.

Местные СМИ сообщали, что около 300 семей выразили желание усыновить младенца, выкинутого в мусорный контейнер. Также забрать в семью малыша изъявила желание и его родная бабушка.

«Мама Светы, его родная бабушка, готова забрать и воспитать внука. Она сожалеет о таком чудовищном поступке дочери, но считает, что шанс исправить ее ошибку у нее есть», — рассказывала ранее подруга девушки.

В настоящее время ребенок находится под опекой бабушки, заявили в региональной прокуратуре.