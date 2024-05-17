В 2024 году на омских дорогах стали чаще сбивать пешеходов

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Уже зарегистрировано 160 таких аварий. 8 человек при этом погибли, более полутора сотен получили травмы различной степени тяжести.
Основные причины подобных ДТП — переход дороги в неположенном месте и нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов.
Из-за сложившейся ситуации, накануне в Ленинском округе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
Напомним, что недавно в Омске во дворе дома автомобиль сбил девочку, которая каталась на велосипеде.