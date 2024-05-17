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В 2024 году на омских дорогах стали чаще сбивать пешеходов

В этом году в Омске выросло количество ДТП с участием пешеходов.

Источник: МК.RU Омск

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Уже зарегистрировано 160 таких аварий. 8 человек при этом погибли, более полутора сотен получили травмы различной степени тяжести.

Основные причины подобных ДТП — переход дороги в неположенном месте и нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов.

Из-за сложившейся ситуации, накануне в Ленинском округе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Напомним, что недавно в Омске во дворе дома автомобиль сбил девочку, которая каталась на велосипеде.