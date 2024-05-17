На дорогах Башкирии с начала года погибли 105 человек.

«Серьезную обеспокоенность вызывает аварийность с участием юных водителей механических транспортных средств в возрасте до 18 лет. Уже в этом году зарегистрировано два резонансных ДТП, которые унесли жизни 2 подростков, 2 их сверстников получили тяжкие телесные повреждения. Самое страшное, что дети-водители, не имеющие водительских навыков и прав, садятся за руль в состоянии опьянения. Только за 4 месяца 2024 года задержано 280 детей-водителей, из них в нетрезвом виде — 32», — отметил Владимир Севастьянов.