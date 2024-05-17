На дорогах Башкирии с начала года погибли 105 человек.

На дорогах Башкирии за 4 месяца текущего года произошло 758 дорожно-транспортных происшествий, в которых уже погибло 105 человек, из них пятеро детей, получили травмы различной степени тяжести 932 человека. Статистику в своем телеграм-канале опубликовал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Большая часть аварий приходится на Уфу. В столице произошло 335 ДТП, в них погибли 15 и получили травмы 411 человек.
В структуре аварийности основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения транспортных средств, которые составляют более половины от всех аварий, и наезды на пешеходов — треть всех ДТП.
По статистике, в текущем году количество происшествий с участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, сократилось на 13,5%, погибших — на 40,0% и раненых — на 16,9%.
Во время несения службы сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 5 тысяч водителей с признаками опьянения, из них 3274 — управляли транспортными средствами, будучи в состоянии опьянения, 1360 — отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 446 — находились за рулём автомобиля в нетрезвом виде повторно.
«Серьезную обеспокоенность вызывает аварийность с участием юных водителей механических транспортных средств в возрасте до 18 лет. Уже в этом году зарегистрировано два резонансных ДТП, которые унесли жизни 2 подростков, 2 их сверстников получили тяжкие телесные повреждения. Самое страшное, что дети-водители, не имеющие водительских навыков и прав, садятся за руль в состоянии опьянения. Только за 4 месяца 2024 года задержано 280 детей-водителей, из них в нетрезвом виде — 32», — отметил Владимир Севастьянов.