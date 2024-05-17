ФСБ задержала экс-заместителя министра здравоохранения Красноярского края

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали бывшую заместительницу министра здравоохранения Красноярского края Анну Москвину по обвинению в превышении должностных полномочий при закупке медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, в 2021 году Москвина заключила контракт на приобретение за счёт бюджета медицинского оборудования стоимостью 98,5 миллионов рублей. Как выяснится позже, закупленная техника была несоответствующей спецификации и не подлежала приобретению за счет субсидии от государства.
Кроме того, в 2022 году в рамках заключенного государственного контракта для нужд КГБУЗ «КГП № 7» поставлен рентгеновский стационарный аппарат стоимостью более 28 миллионов рублей. Оборудование было куплено с нарушениями и признано фальсифицированным медицинским изделием.
Из-за действий Анны Москвиной миздраву Красноярского края был причинён ущерб в размере более 126,5 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ задержали женщину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
Экс-заместителю министра предъявлено обвинение. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ей меры пресечения, расследование продолжается.