ФСБ задержала экс-заместителя министра здравоохранения Красноярского края

По данным следствия, в 2021 году Москвина заключила контракт на приобретение за счёт бюджета медицинского оборудования стоимостью 98,5 миллионов рублей. Как выяснится позже, закупленная техника была несоответствующей спецификации и не подлежала приобретению за счет субсидии от государства.