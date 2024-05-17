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В Омске возбудили уголовное дело о мошенничестве при стройке школы

Ранее с подрядчиком, который должен был построить школу в микрорайоне «Серебряный берег» расторгли контракт.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе СУ УМВД России по Омской области рассказали о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в крупном размере при строительстве школы в микрорайоне «Серебряный берег».

Установлено, что представители подрядчика составили фиктивную смету с недостоверными объемами работ и получили за это плату в 832 000 рублей. Во время строительства стало ясно, что выполненный объём работ оказался намного меньше. Это повлекло за собой удорожание стоимости и остановку строительства школы.

Полицейские разыскивают тех, кто причастен к совершению преступления, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что мэрия Омска расторгла контракт с компанией, строящей школу в Серебряном берегу. В администрации отметили, что финансовые претензии застройщика безосновательны. В ноябре стройку вообще заморозили.

Прокуратура