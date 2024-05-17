Обломки упали на подстанцию. Севастополь остался без света из-за атаки БПЛА

«Специалисты делают всё возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции “Севастополь” после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток. Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. О том, когда и в каких районах города будут отключать электричество, будут информировать коммунальные службы».