Обломки упали на подстанцию. Севастополь остался без света из-за атаки БПЛА

Российская ПВО минувшей ночью уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. Обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», из-за чего в городе произошло частичное отключение света. Отменены занятия в детсадах, школах и колледжах. Что известно об инциденте — в материале krym.aif.ru.
Неспокойная ночь.
Всю минувшую ночь силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя уничтожали беспилотные летательные аппараты, а также безэкипажные катеров в акватории, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет», — отметил глава города.
Обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», из-за чего произошло частичное отключение света. После того, как атаки прекратились, специалисты приступили к восстановлению энергоснабжения.
«Специалисты делают всё возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции “Севастополь” после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток. Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. О том, когда и в каких районах города будут отключать электричество, будут информировать коммунальные службы».
Из-за инцидента в городе отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.
«Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики — с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители. Прошу всех отнестись к ситуации с подниманием. Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее», — добавил Михаил Развожаев.
Не первая атака.
Отметим, что это не первая массированная атака ВСУ на Крым за последние дни. По данным Минобороны РФ, 15 мая около 23.00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией полуострова.
Атаки продолжились и 16 мая. Так, по данным губернатора, в одном из СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. В одном из домов от взрывной волны повреждено 6 окон, никто из людей не пострадал. Несдетонировавших суббоеприпасов специалисты не обнаружили.