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Ночью дроны атаковали Белгородскую область; два человека погибли, еще два ранены

Украинские дроны атаковали ночью несколько населенных пунктов в Белгородском районе. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. В результате взрыва от полученных ран женщина погибла на месте. Позже в больнице скончался ее четырехлетний ребенок. Муж и водитель пострадали: у отца ссадины, водитель получил осколочные ранения правой кисти.

Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва загорелся один из резервуаров, его оперативно потушили пожарные расчеты.

По данным Минобороны РФ, за ночь ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области и один БПЛА над Курской.