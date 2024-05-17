Ночью дроны атаковали Белгородскую область; два человека погибли, еще два ранены

В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. В результате взрыва от полученных ран женщина погибла на месте. Позже в больнице скончался ее четырехлетний ребенок. Муж и водитель пострадали: у отца ссадины, водитель получил осколочные ранения правой кисти.