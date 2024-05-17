ВС РФ сбили 44 беспилотника над Краснодарским краем 17 мая

Еще 51 БПЛА уничтожили над территорией Крымского полуострова, шесть над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Курской области. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.