ВС РФ сбили 44 беспилотника над Краснодарским краем 17 мая

В Краснодарском крае прошедшей ночью 17 мая пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника. На Кубани нейтрализовали 44 беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале (18+) Минобороны России, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что со стороны ВСУ были выпущены БПЛА самолетного типа.
— Дежурными средствами ПВО был уничтожено и перехвачено 44 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края, — уточнили в ведомстве.
Еще 51 БПЛА уничтожили над территорией Крымского полуострова, шесть над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Курской области. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
Как ранее сообщало информагентство, в результате падения беспилотника в Туапсинском районе Кубани загорелся НПЗ. Спецслужбы оперативно прибыли к месту и ликвидировали огонь.