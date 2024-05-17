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ВС РФ сбили 44 беспилотника над Краснодарским краем 17 мая

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Краснодарском крае прошедшей ночью 17 мая пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника. На Кубани нейтрализовали 44 беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале (18+) Минобороны России, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что со стороны ВСУ были выпущены БПЛА самолетного типа.

— Дежурными средствами ПВО был уничтожено и перехвачено 44 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края, — уточнили в ведомстве.

Еще 51 БПЛА уничтожили над территорией Крымского полуострова, шесть над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Курской области. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Как ранее сообщало информагентство, в результате падения беспилотника в Туапсинском районе Кубани загорелся НПЗ. Спецслужбы оперативно прибыли к месту и ликвидировали огонь.