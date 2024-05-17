В Казани покупатель устроил дебош из-за отсутствия салфеток в магазине

В одном из алкомаркетов на улице Баумана в Казани произошел необычный инцидент. Молодой человек, решивший промыть пальцы пивом после употребления шаурмы, не обнаружил в магазине салфеток, что стало причиной его неадекватной реакции.
По словам свидетелей, возмущенный отсутствием салфеток покупатель начал разливать пиво по полу магазина, замарав при этом не только себя, но и окружающее пространство. Он разбил банковский терминал оплаты и бросил его в продавца.
За порчу имущества администрация магазина выставила покупателю счет на сумму 10 тысяч рублей, которую тот, в конечном итоге, согласился возместить. Подробности произошедшего в данный момент уточняются.
Ранее мы писали, что в Казани на улице Магистральной произошел скандал с участием трех молодых людей, которые разгромили местный круглосуточный магазин. Об этом рассказал наш корреспондент.