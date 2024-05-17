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В Уфе при столкновении двух автомобилей пострадала 42-летняя женщина

Вчера, 16 мая, около 7:00 напротив дома № 50 Б по улице Центральная в Уфе 45-летний водитель за рулем «Датсун Он До» столкнулся с попутной «Лада Веста». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

В результате аварии водитель отечественного автомобиля — 42-летняя уфимка получила различные травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили.

По этому факту начато административное расследование.