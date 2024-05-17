В Уфе при столкновении двух автомобилей пострадала 42-летняя женщина

Вчера, 16 мая, около 7:00 напротив дома № 50 Б по улице Центральная в Уфе 45-летний водитель за рулем «Датсун Он До» столкнулся с попутной «Лада Веста». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.