В Волгоградской области пресекли деятельность банды, продававшей людей в рабство

Участники ОПГ показывали жертвам на улицах города и вокзалах поддельные полицейские удостоверения и убеждали их сесть в салон автомобиля. После чего отбирали телефоны и вывозили в отдаленные районы региона или в соседние субъекты. Злоумышленники выбирали людей либо злоупотреблявших алкоголем, либо не имеющих определенного места жительства.