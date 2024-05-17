В Волгоградской области пресекли деятельность банды, продававшей людей в рабство

В 2016 году на территории Волгоградской области была основана банда работорговцев, 42-летний мужчина и двое его знакомых создали нелегальный бизнес по продаже людей в трудовое рабство.
Участники ОПГ показывали жертвам на улицах города и вокзалах поддельные полицейские удостоверения и убеждали их сесть в салон автомобиля. После чего отбирали телефоны и вывозили в отдаленные районы региона или в соседние субъекты. Злоумышленники выбирали людей либо злоупотреблявших алкоголем, либо не имеющих определенного места жительства.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что летом 2020 года была пресечена преступная деятельность ОПГ, жертвами за все время стали несколько женщин и мужчин.
В марте текущего года стало известно, что одного из участников группы приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.