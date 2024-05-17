Два соседних дома загорелись в Нижнем Новгороде

Крупный пожар произошёл сегодня ночью в переулке Союзном в Сормове. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в половине первого ночи поступило сообщение о возгорании личного нежилого дома.
Когда пожарные приехали на место, огонь уже перекинулся на второй дом и хозпостройку. Огнеборцы потушили пламя на площади 200 квадратных метров. Работали 39 человек при 12 единицах техники.
Никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, но более точную причину установят дознаватели.
Установление обстоятельств возгорания взяла на контроль прокуратура области.