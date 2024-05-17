В ДТП на трассе в Мошковском районе НСО погиб водитель Wolksagen Polo

Утром в пятницу, 17 мая на трассе Р-255 «Иртыш» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
По данным ведомства, около 10:00 38-летний водитель Wolksagen Polo двигался по Северному объезду в сторону Кемерова и на 70 км автодороги, при неустановленных обстоятельствах, врезался в стоявший на обочине грузовик FAW, водитель которого менял колесо.
В результате столкновения водитель седана скончался на месте от полученных травм.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются», — уточнили в ГИБДД.
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