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В ДТП на трассе в Мошковском районе НСО погиб водитель Wolksagen Polo

Водитель седана врезался в стоявший на обочине грузовик.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Утром в пятницу, 17 мая на трассе Р-255 «Иртыш» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По данным ведомства, около 10:00 38-летний водитель Wolksagen Polo двигался по Северному объезду в сторону Кемерова и на 70 км автодороги, при неустановленных обстоятельствах, врезался в стоявший на обочине грузовик FAW, водитель которого менял колесо.

В результате столкновения водитель седана скончался на месте от полученных травм.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются», — уточнили в ГИБДД.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске мама с 4-летней дочкой пострадали в ДТП на пешеходном переходе.