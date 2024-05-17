В ДТП на трассе в Мошковском районе НСО погиб водитель Wolksagen Polo

По данным ведомства, около 10:00 38-летний водитель Wolksagen Polo двигался по Северному объезду в сторону Кемерова и на 70 км автодороги, при неустановленных обстоятельствах, врезался в стоявший на обочине грузовик FAW, водитель которого менял колесо.