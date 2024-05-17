В Екатеринбурге нашли 3-летнего ребенка, которого в Ростове похитил его отец

В итоге в кратчайшие сроки ребенок был найден. Оказалось, что отец привез его обратно в Екатеринбург и прятал то у своей мамы (бабушки ребенка), то у своей бабушки (прабабушки малыша). В спокойной и комфортной обстановке сын был передан маме.