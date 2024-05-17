Водителя Toyota Land Cruiser задержал спецназ с автоматами на трассе в ВКО (видео)

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники по противодействию наркопреступности восточноказахстанского департамента полиции пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из южных регионов страны.
На автодороге Усть-Каменогорск — Алматы стражи порядка остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 26-летнего жителя Алматинской области.
В ходе обыска транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета.
Кроме того, в багажном отсеке найдено еще 15 свертков с подобным содержимым. По заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 1 кг 850 гр., что составляет более 6000 разовых доз.
«В ходе допроса мужчина рассказал, что также распространял наркотики в Астане и Павлодаре», — сообщили в МВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В настоящее время он арестован.
Отметим, что по ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Ранее правоохранители ликвидировали два канала поставки наркотиков в регионы Казахстана — в Мангистаускую область и область Ұлытау. В ходе спецопераций была изъята высушенная марихуана весом 225 кг.