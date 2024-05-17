Тело пропавшего на охоте жителя Рязани выкопали на свалке

В начале марта в полицию поступило заявление о пропаже жителя Рязани 1976 года рождения — 24 февраля он вместе со знакомыми отправился на охоту и с тех пор не давал о себе знать. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, правоохранителям удалось выяснить, что в тот день в Сапожковском районе была организована незаконная охота на лося.