Житель Омской области случайно поджег поле и получил крупный штраф

Гражданин признал, что по его вине загорелось поле, но отрицал, что специально поджег сухую траву на этом участке: по его словам, он просто курил и не затушил сигарету. Однако это не играет никакой роли, когда факт налицо: случился пожар. К счастью, огонь не успел зайти в лес, лесного пожара не произошло, иначе и последствия были бы другие, в том числе и для нарушителя", — рассказали в омском ГУЛХ.