Житель Омской области случайно поджег поле и получил крупный штраф

Как рассказали в пятницу, 17 мая 2024 года, в Главном управлении лесного хозяйства Омской области, специалисты получили и проверили информацию о термической точке, зафиксированной системой «ИСДМ-Рослесхоз»: оказалось, горело поле, примыкающее к лесу.
На место прибыл патруль, а также правоохранители и сотрудники МЧС, начались следственные действия.
"Нарушителя на месте, конечно, уже не было, но подворный обход дал результат: в ближайшей деревне Черняевке нашлись свидетели, указавшие на нерадивого односельчанина.
Гражданин признал, что по его вине загорелось поле, но отрицал, что специально поджег сухую траву на этом участке: по его словам, он просто курил и не затушил сигарету. Однако это не играет никакой роли, когда факт налицо: случился пожар. К счастью, огонь не успел зайти в лес, лесного пожара не произошло, иначе и последствия были бы другие, в том числе и для нарушителя", — рассказали в омском ГУЛХ.
Гражданину назначен крупный. по мнению автора, штраф в 40 тысяч рублей, причем, как уточняется, это минимальный штраф в период действия особого противопожарного режима. Также ему пришлось самому участвовать в тушении пожара.