Логвиненко: в доме на Самаркандской введен режим повышенной готовности

16 мая в доме на Самаркандской, 70 в районе первого подъезда появилась крупная трещина. Жильцы испугались возможного обрушения дома и стали спешно эвакуироваться.
Как сообщил Логвиненко в соцсетях, с 18 часов вечера 16 мая на территории дома введен режим повышенной готовности для органов управления и сил ЧС.
Эксперты проведут обследование дома и вынесут решение: можно ли здесь проживать далее.
Власти предлагают жильцам пятиэтажки на Самаркандской переехать в маневренный фонд и готовы оказать им помощь при переезде.
При этом после отселения жильцов из первого подъезда администрация позаботиться об ограничении доступа в квартиры посторонних лиц.
«Ситуацию держу на контроле», — написал глава Ростова в своем телеграм.