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Логвиненко: в доме на Самаркандской введен режим повышенной готовности

В Ростове в пятиэтажке на Самаркандской, 70 из-за трещин в здании введен режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

16 мая в доме на Самаркандской, 70 в районе первого подъезда появилась крупная трещина. Жильцы испугались возможного обрушения дома и стали спешно эвакуироваться.

Как сообщил Логвиненко в соцсетях, с 18 часов вечера 16 мая на территории дома введен режим повышенной готовности для органов управления и сил ЧС.

Эксперты проведут обследование дома и вынесут решение: можно ли здесь проживать далее.

Власти предлагают жильцам пятиэтажки на Самаркандской переехать в маневренный фонд и готовы оказать им помощь при переезде.

При этом после отселения жильцов из первого подъезда администрация позаботиться об ограничении доступа в квартиры посторонних лиц.

«Ситуацию держу на контроле», — написал глава Ростова в своем телеграм.

недвижимость