Суд дал 4,5 года колонии жителю Красноярска, угнавшему 22 велосипеда

По информации полиции, летом 2023 года в дежурную часть стали обращаться жители Свердловского района с заявлением о кражах из подъездов жилых домов велосипедов. Все потерпевшие оставляли свой транспорт на лестничных площадках, пристегнув тросом. Следственные органы завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).