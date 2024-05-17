Суд дал 4,5 года колонии жителю Красноярска, угнавшему 22 велосипеда

Как сообщает Telegram-канал регионального главка МВД России, 34-летнему жителю краевого центра назначили четыре с половиной года лишения свободы в колонии-поселении.
По информации полиции, летом 2023 года в дежурную часть стали обращаться жители Свердловского района с заявлением о кражах из подъездов жилых домов велосипедов. Все потерпевшие оставляли свой транспорт на лестничных площадках, пристегнув тросом. Следственные органы завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Полицейские доказали его причастность к совершению 22 краж велосипедов стоимостью от 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Общий ущерб по делу составил 400 тыс. руб.
Велосипеды мужчина сдавал в ломбард, а деньги тратил на личные нужды. В ходе следствия несколько украденных велосипедов удалось изъять и вернуть владельцам.
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