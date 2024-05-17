Мусор загорелся недалеко от горбольницы в Новосибирске

Напомним, ранее пожар вспыхнул на полигоне недалеко от Хилокского рынка. Спасатели до сих пор продолжают тушить возгорание. Согласно исследованию Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму. Пожар стал причиной необычного явления. Так, 15 мая новосибирцы стали свидетелями пластикового дождя. Он образовался в результате смешения продуктов горения с дождем.