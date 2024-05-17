Остин
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусор загорелся недалеко от горбольницы в Новосибирске

Местные жители заметили столб дыма.

Источник: Комсомольская правда

Жители Заельцовского района Новосибирска заметили столб дыма. Эпицентр возгорания, предположительно, находится недалеко от городской больницы.

За комментарием КП-Новосибирск обратилась в главное управление МЧС по Новосибирской области.

— Горит мусор, покрышки в районе улицы Кузьмы Минина, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

В МЧС отметили, что угрозы возгорания близлежащим территориям и зданиям нет. Спасатели занимаются тушением пожара.

Напомним, ранее пожар вспыхнул на полигоне недалеко от Хилокского рынка. Спасатели до сих пор продолжают тушить возгорание. Согласно исследованию Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму. Пожар стал причиной необычного явления. Так, 15 мая новосибирцы стали свидетелями пластикового дождя. Он образовался в результате смешения продуктов горения с дождем.

пожары