Остин
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Красноярске

Инцидент произошёл утром 17 мая на перегоне станции «Енисей-Злобино».

Источник: Восточное МСУТ на транспорте

В Красноярске грузовой поезд насмерть сбил мужчину в наушниках. Следственный комитет на транспорте проводит проверку инцидента.

По данным СК, утром 17 мая мужчина в наушниках переходил железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне станции «Енисей-Злобино». В этот момент приближался грузовой поезд, который в этот момент приближался к сибиряку.

В результате столкновения поезд насмерть сбил мужчину. Следственный комитет на транспорте начал проверку инцидента по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

несчастный случай