Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Красноярске

В Красноярске грузовой поезд насмерть сбил мужчину в наушниках. Следственный комитет на транспорте проводит проверку инцидента.
По данным СК, утром 17 мая мужчина в наушниках переходил железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне станции «Енисей-Злобино». В этот момент приближался грузовой поезд, который в этот момент приближался к сибиряку.
В результате столкновения поезд насмерть сбил мужчину. Следственный комитет на транспорте начал проверку инцидента по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».