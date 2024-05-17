Нелегальное казино накрыли в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске правоохранители накрыли нелегальное казино в Ленинском районе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Новосибирска по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».
По предварительным данным, до мая 2024 года обвиняемые знали, что в Новосибирской области запрещена игорная деятельность, однако организовали круглосуточное подпольное казино в Ленинском районе.
Как рассказали в ведомстве, 16 мая правоохранители провели следственные действия в нелегальном игровом зале. Во время обысков изъяли деньги, системные блоки и другую технику. Всего более 20 единиц техники.
В настоящее время новосибирцев задержали, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством об избрании меры пресечения.