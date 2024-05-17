В Новосибирской области более месяца ищут пропавшего 16-летнего подростка

В Куйбышеве Новосибирской области разыскивают 16-летнего Фаниса Назыпова. Парень пропал 10 апреля.
Молодого человека искали волонтеры отряда «ЛизаАлерт НСО», добровольцы, местные жители, полиция — в общей сложности более 370 человек.
После пропажи подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело.
— Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.
Напомним, Фанис нормального телосложения, рост 165 см, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Одет парень был в черную куртку, черные джинсы, серые кроссовки с белой подошвой.