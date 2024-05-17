В Новороссийске рассказали о последствиях атаки беспилотников

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения после атаки украинских беспилотников в Новороссийске, объекты работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было.
«Повреждения незначительные, на технологический процесс не повлияли. Предприятия работают в штатном режиме. Жертв нет», — сказали в администрации, добавив, что речь идет о гражданских предприятиях, так как в военные объекты попаданий не было.